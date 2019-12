Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 19 de dezembro de 2019.

Montes Claros – Na semana que antecede o Natal, Montes Claros Shopping recebe clientes para as compras de última hora

Montes Claros – Última semana antes do Natal, é hora de conferir a lista dos presentes. E opções não faltam no Montes Claros Shopping. As lojas capricharam na decoração, nos produtos, serviços e algumas até com promoções para presentear a família, os amigos e os “amigos ocultos” nas confraternizações de fim de ano, da lembrancinha ao super presente, para agradar aos mais variados perfis.

E para ficar ainda melhor, quem faz as compras ainda concorre a prêmios na promoção de Natal do Montes Claros Shopping, 3 motos BMW G310 GS e 3 vales compras de R$5.000,00 cada para o cliente comprar o que quiser no shopping.

A cada R$300,00 em compras nas lojas do shopping, o cliente deve responder a pergunta: “Qual shopping que sorteia 3 motos BMW e 3 vales compras de R$5.000?”, ganhando 2 cupons. Para compras e trocas de segunda a quarta-feira, os cupons são em dobro, aumentando as chances de ganhar os prêmios. O posto de trocas está próximo à loja Classic Men’s Club e segue o horário de funcionamento das lojas do shopping.

A promoção segue até 26 de dezembro de 2019 e o sorteio será no dia 27, às 15 horas, no local da urna, em frente a C&A.

Em meio às compras, a magia do Natal acompanha o cliente pelos corredores do shopping. A escolha da decoração convida a reviver sentimentos de amor, solidariedade e aquecer o coração na magia que sempre marca presença nesta data.

A decoração que encanta tem Urso Gigante para tirar várias fotos, escorrega, balancinho para crianças e bebês, tudo gratuito! A família também poderá andar junta no trenzinho na decoração.

No espaço especial montado para o Papai Noel, tem caixa para deixar as cartinhas com os pedidos da criançada para o final de ano. Ao lado, a Fonte dos Desejos, com objetivo de converter moedas em realização de desejos e também solidariedade. As moedas que forem depositadas nela serão doadas para a ANDA – Associação Norte Mineira de Apoio ao Autista.

Os peludos foram especialmente lembrados, afinal o Montes Claros Shopping é “pet friendly”. Ao lado do Bom Velhinho, um trono pet para que cachorros e gatos façam o registro natalino especial. Quem também quiser adotar um pet, pode escolher seu novo amigo na Árvore Pet, instalada em frente à Renner. Nela, há várias fotos com os cachorrinhos da ONG Apelo Canino, à espera de adoção através da campanha “Ei, me adota?”. Os clientes podem fotografar os cartões com foto, que contém os dados do cachorro e o contato da protetora, para dar início a adoção.

O Papai Noel ficará no shopping até o dia 24 de dezembro, atendendo as crianças e ouvindo atentamente seus pedidos. De segunda a domingo ele estará em seu trono das 10 às 12h; 14 às 17h e das 17h30 às 22h. Condições e valores podem ser consultados no local.

Para atender aos clientes, as lojas do Montes Claros Shopping irão funcionar em horários especiais. Confira:

16 à 21/12: das 10h às 23h

22/12: 10h às 22h

23/12: 10h às 23h

24/12: 10h às 18h

25/12: lojas fechadas / lazer e alimentação abertura facultativa

26 a 28/12: 10h às 22h

29/12 (domingo): 14h às 20h

30/12: 10h às 22h

31/12: 10h às 18h

01/01/20: lojas fechadas / lazer e alimentação abertura facultativa