* Por: Victor Aragão - 23 de dezembro de 2019.

Coluna Meio Ambiente em Foco de Victor Aragão – Áreas Verdes

Dentre as muitas percepções e concepções sobre as áreas verdes, muitas vezes estritamente estabelecidas nas zonas urbanas, há um conceito que mais se aproxima da linha de pensamento mais difundida na literatura científica, que conceitua esses locais como espaços de natureza física, que contenham algum tipo de vegetação, preferencialmente arbórea, que proporciona o lazer e a boa qualidade de vida à população. Dentre os subespaços que podem compor as áreas verdes estão “os jardins públicos, as praças, os parques, complexos recreativos e esportivos, cemitérios, entre outros” (USP, 2019).

Ainda assim, com um conceito amplamente difundido no meio científico, tem-se a problemática de que as áreas verdes, em muitos municípios brasileiros, são compreendidas e fixadas em plantas de loteamentos e porções necessárias de serem estabelecidas por leis. Em outras análises, observa-se que muitas das áreas verdes não possuem vegetação alguma, perfazendo-se apenas como um local de recreação e de lazer.

Para Coutts e Hahn (2015), a “infraestrutura verde” está apoiada a uma conexão de “espaços verdes”, como os autores trabalham. Segundo os mesmos, essas áreas trazem consigo objetivos relevantes à sociedade, como o fortalecimento do que os pesquisadores chamam de “valores naturais de um ecossistema” e que permitem com que a população de uma determinada comunidade urbana possa desfrutar de bem-estar. Ainda argumentam que as áreas verdes também podem abranger hortas comunitárias e dessemelhantes disposições da paisagem. E ressaltam, por fim, a “arborização urbana e os tetos verdes”.

A busca pela compreensão das áreas verdes possibilita uma melhor difusão da educação ambiental em meio à sociedade, que atualmente, ainda se preocupa pouco com o meio ambiente e com as paisagens naturais. Os ganhos dessa natureza nunca são, somente, ao conhecimento e à educação, mas também ao bem-estar, de todos que buscam usufruir desses bens tão valiosos atualmente nas áreas urbanas.