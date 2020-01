Gastronomia – Chef ensina duas receitas econômicas com frango

Sobre Arisco

Criada em 1969, Arisco rapidamente ganhou o coração da família brasileira, virando líder de mercado com os seus famosos temperos em pasta. Hoje, sua linha de produtos conta com cinco categorias diferentes: condimentos (catchup, maionese e mostarda), caldos, temperos, sopas e geleia de mocotó. A marca faz parte da Unilever desde 2000, quando foi vendida para a subsidiária brasileira da Bestfoods, que por sua vez foi adquirida no mesmo ano pela Unilever. Esse foi o início de uma nova etapa na vida de uma marca que tem forte empatia com os brasileiros. Arisco faz parte da plataforma Recepedia, site de receitas interativo que inspira tanto quem já cozinha quanto aqueles que estão aprendendo. Para mais informações, acesse o site de Arisco e confira outras receitas no Recepedia (www.recepedia.com).