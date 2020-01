Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 2 de janeiro de 2020.

Montes Claros – Escola Adventista de Montes Claros abre matrículas para 2020

Montes Claros – A Escola Adventista baseada em princípios e valores permanentes tem compromisso não apenas a qualidade pedagógica e o aperfeiçoamento do desempenho escolar do aluno, mas sua formação integral.

Há mais de 120 anos a Escola Adventista vem educando gerações e encontra-se entre as maiores redes confessionais do mundo. A educação adventista está presente em 145 países, representada por 8.539 instituições que vão da Educação Infantil ao Ensino Superior, com aproximadamente 107 mil professores comprometidos na formação de 2 milhões de alunos.

Em Montes Claros, a Educação Adventista está presente há mais de 50 anos.Temos uma estrutura física adequada e segura, professores qualificados e material didáticos exclusivos, que estimulam a aprendizagem significativa.

Temos vários projetos desenvolvido durante o ano e para 2020 teremos

• MiniChefs – Jardim II;

• Ler é uma aventura – Ciranda da leitura (cada aluno lê uma média de 25 livros por ano;

• Estante mágica produção de um livro;

• Footsalva – jogo com estudo da Bíblia;

• Proibido para meninos;

• Coral infantil com várias apresentações;

• Viagem turística (6º ao 9º ano);

• Excursões culturais;

• Projetos sociais;

• Mérito Acadêmico;

• Aulas de cultura geral;

• Festa do Oscar;

• Lousa digital;

• Aulas de reforço;

• E muito mais

Nosso valores são os melhores do mercado

Venha conhecer nossa Escola

Contato: ( 38) 3222-0877– (38) 3218-9390