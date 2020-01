Norte de Minas – Adolescente de 13 anos é morto por amigo com tiro no abdome no Norte de Minas

O avô do menor confirmou que é dono da espingarda, mas afirmou não se lembrar de ter guardado a arma no local. Ele foi conduzido à delegacia. A PM acionou o Conselho Tutelar e fez a apreensão do jovem. O corpo do adolescente foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Janaúba no Norte de Minas.