* Por: Jornal Montes Claros - 7 de janeiro de 2020.

Gastronomia – Receita de Assado de carne moída

Você vai precisar de:

1 kg de carne moída

1 cebola picada

Cebolinha picada a gosto

300g de bacon picado

2 calabresas picadas

1 lata de ervilha

1 lata de milho verde

1 xc. de farinha de trigo

Manteiga (o suficiente para pincelar a assadeira, pincelar a carne e para dourar a cebola com o bacon e a calabresa)

1 caixa de creme de leite

50g de queijo ralado

3 cl. sopa de catchup

Sal e pimenta a gosto

MODO DE PREPARO

– Misture a carne moída com parte da cebola, cebolinha e a farinha de trigo, tempere com sal e pimenta.

– Frite na manteiga o resto da cebola com o bacon e a calabresa, acrescente o molho e a ervilha.

– Sobre uma folha de papel manteiga espalhe com a mão a mistura da carne, formando um retângulo, recheie com a mistura dos defumados. Enrole como um rocambole, pincele mais azeite e leve ao forno para fritar.

– Misture o creme de leite com o queijo ralado e um pouco de catchup e cubra o rocambole depois de pronto.

* Tempo total de preparo: 35 minutos de preparo + 40 minutos no forno