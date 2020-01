Montes Claros – Confira aqui as vagas de emprego da semana em Montes Claros

Recepção

Período Integral | Efetivo – CLT

Descrição:

Vaga para recepcionista, ambos os sexos. Necessário experiência em atendimento ao público. Gostar de lidar com pessoas, ser paciente, ter iniciativa e pontualidade. Período: 44 horas semanal ou 12X36.

Exigências:

Experiência em tendimento ao público.

Representante de Vendas

Período Integral | Outros

Descrição:

Trabalho com vendas externas e com vendas com mídias sociais.

Exigências:

Experiência em vendas externas e/ou telemarketing

Benefícios:

Vale transporte. Auxílio Alimentação. Ajuda de custo + comissão.