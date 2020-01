Montes Claros – MRV investe no bairro São Judas e lança novo empreendimento da região

* Por: Jornal Montes Claros - 7 de janeiro de 2020.

Montes Claros – Juros baixos e maior facilidade de financiamento tem tornado o momento propício para aqueles que querem comprar um apartamento. Diante disso, muitas construtoras estão intensificando seus lançamentos. A MRV, uma plataforma de soluções habitacionais, anunciou a construção de mais um condomínio em Montes Claros.

Ao todo serão investidos mais de R$ 32 Milhões para a construção do Parque Monte Cerrado, que será erguido em uma área de 14.600,35m² no bairro São Judas Tadeu. Na área de lazer, o condomínio terá salão de festas, playground, espaço gourmet, piscina adulto e infantil, pomar, bicicletário e fitness descoberto. O acabamento das unidades terá piso laminado na sala e quartos e cerâmica nos demais ambientes.

“O empreendimento está em uma ótima localização a 2,3Km do Montes Claros Shopping. Tendo como vias de aceso a Av. Nossa Senhora de Fátima, Av. São Judas Tadeu, Av. Leonel Beirão de Jesus, Av. Doutor Avilmar Gonçalves de Oliveira, Av. das Américas e Av. Deputado Plínio Ribeiro”, fala Alexandre Candido, gestor de vendas da construtora.

As 320 unidades de dois quartos com garagem se enquadram ao programa Minha Cada Minha Vida e podem ser adquiridas a partir de R$ 128 mil. Os interessados em conhecer mais o projeto podem acessar o site www.mrv.com.br ou ligar para 4004-9000.

Atuação em Montes Claros

Com 40 anos de mercado, a companhia atua na cidade desde 2011. Nesses anos, cinco empreendimentos foram lançados, somando mais de 2.100 unidades habitacionais. Somente em 2019, a companhia investiu mais de R$ 1.400.000,00 em obras de melhoria de infraestrutura na cidade, o que beneficia toda a vizinhança de seus empreendimentos.

Sobre a MRV

A MRV acredita que um lar tem o poder de mudar a vida das pessoas. Temos muito orgulho em saber que, em um país do tamanho do Brasil, mais de 1 milhão de pessoas têm um lugar bem cuidado e aconchegante para voltar ao fim de cada dia. Estar em 160 cidades brasileiras significa trabalhar incansavelmente para diminuir o déficit habitacional com condomínios bem localizados, sustentáveis, seguros e inovadores. E sabemos que o mundo pode ser melhor se aproveitarmos os recursos naturais de forma consciente para promover o desenvolvimento. Por isso somos a primeira construtora a oferecer energia solar fotovoltaica em nosso segmento de atuação. Energia limpa para viver e compartilhar. Conheça mais em www.mrvsolar.com.br