* Por: Jornal Montes Claros - 8 de janeiro de 2020.

Gastronomia – Receita de Espaguete à Delícia

Você vai precisar de:

1 pacote de espaguete de grano duro cozido

3 cl. sopa de manteiga

1 peito de frango bem picadinho

200g de presunto bem picadinho

200g de bacon bem picadinho

2 cl. sopa de farinha de trigo

1l de leite

1 caixa de creme de leite

1 copo de requeijão

50g de queijo ralado

2 sachês de caldo de galinha em pó

1 lata de milho verde

MODO DE PREPARO

– Cozinhe o espaguete, não esquecendo de deixá-lo “al dente”. Reserve.

– Tempere o frango com o caldo de galinha e reserve.

– Aqueça a manteiga numa panela e frite o frango, o bacon e o presunto até que fiquem ligeiramente dourados.

– Polvilhe a farinha de trigo e imediatamente misture com o leite.

– Quando ficar cremoso, acrescente o creme de leite o requeijão, o queijo ralado e o milho verde. Misture tudo e deixe ferver. Não deixo o molho ficar muito grosso. Caso isso aconteça acrescente um pouco mais de leite.

– Coloque o espaguete numa travessa de serviço e sirva com o molho por cima.