Coluna do Pe. Ezequiel Dal Pozzo – A tranquilidade do coração

* Por: Jornal Montes Claros - 27 de janeiro de 2020.

Você sente a tranquilidade do seu coração? O caminho para a tranquilidade é extremamente atual, porque hoje em dia a intranquilidade se tornou uma doença do nosso tempo. Muitas pessoas são intranquilas, nós todos vivemos momentos de intranquilidade. Inúmeras pessoas se queixam da falta de tranquilidade. A sabedoria dos monges antigos diz que nós não alcançamos a tranquilidade simplesmente pelo fato de trabalhar menos. Encontrar a tranquilidade do coração é um caminho longo, que passa pelo autoconhecimento, pelo auto encontro sincero e leva finalmente a Deus, o único ponto em que o nosso coração está tranquilo, como dizia Santo Agostinho: “Nos fizeste para Vós, ó Senhor, e o nosso coração está inquieto enquanto não repousa em Vós”. Nele nós encontramos a paz verdadeira e plena.

Nos últimos tempos se tem notado que as pessoas buscam muitas formas de encontrar a tranquilidade. Se ouve muito pessoas se queixarem que não têm tranquilidade. Existem as preocupações que roubam a tranquilidade e até o sono. Várias pessoas simplesmente não conseguem dormir porque se preocupam com os filhos, com os problemas deles, com a educação, com os caminhos que eles trilham. Existe a preocupação com a situação financeira da família, o desemprego, a violência, as drogas… São muitas as preocupações diárias. Preocupamo-nos com o que o outro vai pensar de nós. Se fazemos tudo certo, se não desagradamos com nosso comportamento. Alguns também se torturam pensando o que o outro pode achar deles. Às vezes essa preocupação se torna até doentia.

Pessoas que ocupam uma posição de responsabilidade também se tornam intranquilas, há sempre alguém exigindo algo, elas refletem se estão corretas o tempo todo, se as decisões tomadas são úteis à empresa ou se apontam na direção errada. Quando voltam para casa, à noite, anseiam por um momento de paz, mas não conseguem se tranquilizar porque simplesmente não sabem se desligar. Viajam de férias e mesmo assim não encontram tranquilidade. Ficam pensado se tudo que fizeram estava realmente em ordem, quais as consequências disso para elas… e esse pensamento corrói o tempo todo. Como não encontram paz interna, nem as melhores férias lhe dizem alguma coisa. Estressadas, cheias de tensão, voltam das férias e o rolo compressor continua. Um dia elas entram em colapso com tanta sobrecarga.

Amigo leitor, muitas pessoas estão assim, nesse ritmo de intranquilidade. Se você estiver assim, busque ajuda. É preciso administrar a vida de um jeito diferente. Não dá para deixar que esse rolo compressor nos esmague. É preciso ver os sinais de quando isso está acontecendo, para encontrar soluções adequadas de vida e de tranquilidade. Reflita sobre isso.

