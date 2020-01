Gastronomia – Receita de Penne com ragu

* Por: Jornal Montes Claros - 27 de janeiro de 2020.

Você vai precisar de:

500g de penne cozido ‘Al Dente’

Para o ragu:

1 kg de músculo limpo

500g de osso

1 litro de água

500 ml de vinho tinto

1 cenoura em pedaços

1 cebola em pedaços

10 dentes e alho

4 tomates maduros em pedaços

½ pimentão vermelho, amarelo e verde

¼ de xc. de azeite extra virgem

½ xc. de folhas de manjericão

1 cl. chá de cominho

1 cl. café de pimenta-do-reino

2 cl. sopa de farinha de trigo

Sal a gosto

MODO DE PREPARO

– Coloque todos esses ingredientes numa panela de pressão de 7 ou 10 litros e cozinhe na pressão por 35 minutos. Retire a pressão, bata o caldo do cozimento com a farinha de trigo no liquidificador e leve ao fogo numa panela grande para ferver por 30 minutos em fogo baixo. Desfie a carne e acrescente ao caldo para cozinharem apurando o sabor juntos. Despreze os ossos.

Para regular o molho:

3 latas pequenas de tomates pelados

1 xc. de azeitonas verdes laminadas

1 xc. de azeitonas roxas laminadas

2 cl. sopa de margarina

2 cl. sopa de açúcar

1 sachê de caldo de galinha

2 vidros grandes de champignons laminados

2 cl. sopa de alcaparras picadas

½ xc. de folhas de manjericão

MODO DE PREPARO

– Numa panela aqueça a margarina e refogue os champignons, com as alcaparras e azeitonas. Acrescente o caldo de galinha e o açúcar e também o manjericão. Refogue bem e acrescente os tomates pelados. Deixe cozinhando no fogo baixo por 20 minutos.

– Misture os dois molhos e deixe em fogo baixo apurando o sabor por mais 30 minutos.

– Sirva o ragu sobre o penne.