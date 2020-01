Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 29 de janeiro de 2020.

Gastronomia – Saiba como fazer uma deliciosa torta salgada de legumes

Você vai precisar de:

500g de cenoura ralada

500g de batata inglesa ralada

1 cebola picada

1 caixa de creme de leite

2 cl. sopa de margarina

6 ovos

Cebolinha picada

2 sachês de caldo de galinha

1 cl. sopa de fermento

1 xc. de farinha de trigo

½ xc. de leite

Queijo ralado a gosto

MODO DE PREPARO

– Misture os ovos com o caldo de galinha, o leite, o creme de leite e a cebolinha. Acrescente os legumes ralados (cenoura e a batata). Adicione a farinha de trigo com a manteiga amolecida. Misture os legumes com resto dos ingredientes muito bem até formar uma massa homogênea. – Coloque numa forma grande de furo no meio, untada e polvilhada, polvilhe o queijo ralado por cima e leve ao forno por no mínimo 35 minutos. Sirva morno.

– Prepare um patê da sua preferência e sirva com a torta.

* Tempo total de preparo: 15 minutos de preparo + 45 minutos no forno