Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 29 de janeiro de 2020.

Montes Claros – A cidade de Montes Claros terá ação de combate à transfobia nesta quarta-feira

Montes Claros – Será realizada nesta quarta-feira, 29, em comemoração ao Dia Nacional da Visibilidade Trans, uma ação de conscientização no Shopping Popular e na Praça Doutor Carlos, ambos na região central de Montes Claros.

A ação, que é promovida pelo MGG (Movimento LGBT das Gerais), com apoio da Prefeitura de Montes Claros, consistirá na distribuição de panfletos e em um ato simbólico de colocação de 100 crucifixos na praça, simbolizando as mortes de transexuais no Brasil, país que está no topo do triste ranking de assassinatos dessa parcela da população.

A ação acontecerá das 14 às 17 horas e tem o objetivo de aumentar a consciência da população em relação às dificuldades vividas por travestis e transexuais em diversas situações, como no mercado de trabalho e no núcleo familiar.