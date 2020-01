Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 29 de janeiro de 2020.

Montes Claros – Nesta quarta (29/01) haverá manutenção da Cemig em bairros de Montes Claros

Montes Claros – A Cemig avisa que fará serviços de manutenção na rede elétrica de Montes Claros. Para maior segurança, será necessário interromper o fornecimento de energia de alguns consumidores dos bairros Independência, Augusta Mota, Novo Jaraguá II, Vila Anália, Morada do Sol, Jardim Primavera, Nossa Senhora das Graças, Alterosas, Vila Sion II, Bela Vista Vila Atlântida , nesta quarta- feira (29/01).

Durante esse período, caso precise mexer na instalação elétrica interna de sua residência, o consumidor deverá desligar antes a chave geral (disjuntor) para sua segurança, pois se os serviços programados forem concluídos antes do prazo informado, o retorno da energia elétrica poderá ser antecipado.

Caso ocorra algum fato que impeça a realização dos serviços, essa interrupção poderá ser cancelada sem prévio aviso.

Confira os locais dos desligamentos:

Das 10:00 às 13:00

RUA ANTONIO LOPES DA SILV Entre números 345 e 615, BELA VISTA

RUA G Entre números 880 e 880, NOVO JARAGUA II

RUA ELIANE VIEIRA GOMES Entre números 30 e 30, VILA ATLANTIDA

RUA MARCIONILIO DOS SANTO Entre números 26 e 524, BELA VISTA

RUA ANA JOAQUINA RODRIGUE Entre números 17 e 45, BELA VISTA

RUA BENICIO DIAS Entre números 17 e 41, BELA VISTA

RUA GERTRUDES GUSMAO Entre números 11 e 125, BELA VISTA

Das 10:00 às 13:00

RUA PANAMA, Entre números 512 e 554, INDEPENDENCIA

RUA VENEZUELA, Entre números 401 e 515, INDEPENDENCIA

RUA REPUBLICA DO PERU, Entre números 501 e 665, INDEPENDENCIA

RUA COLÔMBIA, Entre números 454 e 560, INDEPENDENCIA

RUA RIVADAVIO LUCAS MENDE Entre números 620 e 620, AUGUSTA MOTA

RUA F Entre números 445 e 445, NOVO JARAGUA II

RUA NOVE Entre números 70 e 570, AUGUSTA MOTA

AV ANTONIO MANOEL DIAS Entre números 69 e 69, VILA ANALIA

RUA D Entre números 441 e 441, AREA URBANA

RUA FRANCISCO COUTINHO Entre números 120 e 675, AUGUSTA MOTA

RUA FRANCISCO COUTINHO Entre números 635 e 635, MORADA DO SOL

RUA RIVADAVIO LUCAS MENDE Entre números 75 e 75, MORADA DO SOL

RUA JOSE LUCIO RIBEIRO Entre números 443 e 443, JARDIM PRIMAVERA

RUA SEIS Entre números 81 e 81, AUGUSTA MOTA

AV CIRILO JORGE DA SILVA Entre números 1439 e 1439, NOSSA SENHORA DAS GRACAS

RUA DA CONCORDIA Entre números 261 e 261, NOSSA SENHORA DAS GRACAS

AV CIRILO JORGE DA SILVA Entre números 1548 e 1548, ALTEROSAS

RUA DA DEMOCRACIA Entre números 198 e 351, ALTEROSAS

RUA DA FRATERNIDADE Entre números 285 e 434, ALTEROSAS

RUA PRIMEIRA Entre números 309 e 309, VILA SION III

RUA DA ESPERANCA Entre números 20 e 156, ALTEROSAS

RUA DA CONCORDIA Entre números 271 e 452, ALTEROSAS