* Por: Jornal Montes Claros - 30 de janeiro de 2020.

Gastronomia – Receita de Galinhada do Chef

Você vai precisar de:

1 kg da coxinha da asa do frango

2 cl. sopa de açúcar

3 cl. sopa de molho shoyu

1 linguiça calabresa picada

300g de bacon picado

1 cenoura ralada

1 xc. de vagem picada

Água o quanto baste

Tomate, cebola, alho e pimentão picados

2 latas de milho verde

4 cl. sopa de manteiga

Coentro e cebolinha picados

2 tabletes de caldo de frango

500g de arroz parabolizado

MODO DE PREPARO

– Numa panela coloque a manteiga e refogue o bacon com a calabresa. Acrescente as coxinhas de frango e refogue muito bem. Quando as cozinhas estiverem bem refogadas, polvilhe o açúcar e o molho shoyu e continue o refogado. Acrescente um pouco de água se necessário durante o refogado para o refogado não pregar no fundo da panela.

– Agora acrescente todos os outros ingredientes. Cubra tudo com água quente. Tampe a panela e deixe a água secar até que o arroz esteja macio.