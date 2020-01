Montes Claros – Encerram-se as inscrições para o 3º Beagá PSIU Poético

Montes Claros – Nesta sexta-feira, 31 de janeiro, encerram-se as inscrições para o 3º Beagá PSIU Poético. O evento, idealizado e organizado pelo poeta e servidor público da Prefeitura de Montes Claros, Aroldo Pereira, é um desdobramento do PSIU Poético, o maior salão de poesias do Brasil, realizado em Montes Claros há 33 anos ininterruptos.

As inscrições podem ser feitas pelo site www.psiupoetico.com.br, pelos e-mails psiupoetico@gmail.com e sidneiaameliasimoes@gmail.com, ou na fanpage do Psiu Poético no Facebook (https://www.facebook.com/psiupoeticomoc/).

O evento acontecerá entre os dias 14 e 18 de março, percorrendo diversos espaços públicos da capital mineira, como a Rodoviária, estações do metrô e praças, propagando e enaltecendo a arte poética. “A atração já é um marco no calendário cultural de BH. Temos a honra de receber em nosso evento alunos de diversas instituições de ensino, interessados em conhecer um pouco do trabalho de grandes nomes da poesia”, afirmou Aroldo Pereira.