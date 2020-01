Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 31 de janeiro de 2020.

Coluna do Pe. Ezequiel Dal Pozzo – Escute seus sonhos

Você já pensou sobre a importância de escutar os sonhos? Deus pode me falar nos sonhos, Ele me encaminha para a verdade, para aspectos em mim que eu reprimi, e Ele me indica sempre o caminho que devo seguir. Nos sonhos, Deus me dá instruções para meu caminho e Ele exige de mim obediência às suas instruções. Mostra-nos como devemos decidir e ajuda-nos a encontrar uma orientação em nossa vida. Na instrução, é claro, há algo de libertador. O sonho não é uma brincadeira de ideias, mas nos diz respeito, ele fala da nossa vida. Ele tem efeito sobre o nosso agir, se traduz em ações concretas nesse mundo. Ele determina realmente decisões e coisas históricas importantes que aconteceram conosco e com a nossa vida. O sonho coloca em movimento um acontecer que tem consequências.

Há sonhos nos quais me confronto com a própria verdade. Às vezes são sonhos religiosos, em que brilha uma luz, ou em que Deus me dirige a palavra. Os sonhos me indicam que não basta apenas viver corretamente, mas é preciso cultivar a riqueza e a amplitude da minha alma, deixando-me sempre de novo guiar por Deus e me colocar em Seu caminho. Os sonhos nos dizem quando devemos partir para novas paragens e quando devemos voltar para casa. Por isso escute os seus sonhos. Às vezes aparece em sonho um mundo bem diferente, cheio de vidas e cores, exatamente para pessoas que vivem num ambiente apertado, que são mandadas e maltratadas. Abre-se tal amplitude em que o sonhador se sente livre, cheio de fantasias. O sonho me mostra, nesse caso, o tesouro interior que ninguém nos pode tirar.

Muitas pessoas perguntam sobre os sonhos: o que eles querem dizer? É importante ir cuidando os nossos sonhos e tentar descobrir o que eles querem nos dizer. Muitas vezes nós temos uma vida reprimida e sufocada em muitos aspectos, e o sonho vai, de certa forma, manifestando. Por isso eu preciso perceber o que está acontecendo para ser livre. Pensemos nisso!

Padre Ezequiel Dal Pozzo é sacerdote da Diocese de Caxias do Sul (RS). Cantor e compositor, lidera o Projeto Despertai para o Amor, de evangelização através da música e dos meios de comunicação. Já lançou 5 CDS e 1 DVD e roda o Brasil com shows musicais, palestras, missas e pregações. Apresenta diariamente a reflexão Despertai para o Amor em mais de 140 rádios de 19 Estados do Brasil e o programa semanal Despertai para o Amor na TV Evangelizar e na TV Nazaré. É editor da Revista Despertai para o amor de circulação trimestral e autor do livro“Beber na fonte do amor: como a misericórdia humaniza e traz verdadeira alegria”(Edições Loyola).