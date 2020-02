Gastronomia – Aprenda a fazer as batatas rústicas do Dog On The Road

* Por: Jornal Montes Claros - 6 de fevereiro de 2020.

Gastronomia – Aprenda a fazer as batatas rústicas do Dog On The Road.

Nada melhor do que se reunir com a família e fazer um lanche bem gostoso. As batatas rústicas, um acompanhamento “coringa”, deliciosamente saboroso e muito prático tem feito sucesso no paladar dos brasileiros. Para ensinar a receita, convidamos o gastrônomo Gustavo Veiga, nome à frente do Dog On The Road onde o petisco é um dos mais pedidos.

Segue o passo-a-passo:

– Batatas asterix ou inglesa (quantidade à gosto)

– Cortar em gomos com casca

– Colocar em água fervendo de 3 a 5 minutos

– Colocar em água com gelo para neutralizar o cozimento

– Secar os gomos de batata com pano seco

– Porcionar em sacos e levar ao congelador. por 24 horas

– Aquecer óleo (180 a 210 C)

– Colocar as batatas congeladas direto no óleo quente

– Quando dourar estarão prontas

– Polvilhar sal defumado e servir

Gustavo garante o sucesso do lanche com os pequenos. “É uma ótima oportunidade para pais e filhos cozinharem juntos também. Porém, é importante lembrar que na hora de usar o fogão, nada de deixar as crianças por perto. A dica é pedir para elas ajudarem a ensacar as batas para pôr no congelador e na hora de temperar”, diz ele.