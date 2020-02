Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 10 de fevereiro de 2020.

Gastronomia – Receita de Risoto Veronese

Você vai precisar de:

500g de arroz italiano arbóreo pre cozido

500ml de vinho branco seco

150g de presunto de parma (presunto cru)

1 pimentão vermelho grande cortado em pequenos bastonetes

1 cebolas picadas

8 dentes de alho picados

1 vidro de alcachofras em conserva

150g de queijo parmesão em peça ralado grosso

Tomilho seco ou fresco a gosto (prefira usar o tomilho fresco)

500ml de caldo de carne (1 tablete em 500ml de água)

1 xc. de azeitonas roxas laminadas

100g de manteiga

Pimenta calabresa a gosto

Sal a gosto

MODO DE PREPARO

– Aqueça a manteiga e refogue a cebola, o alho, os pimentões, o tomilho e a pimenta calabresa. Refogue tudo muito bem.

– Acrescente as fatias de presunto de parma rasgado o presunto com as mãos. – Logo em seguida coloque o arroz e o vinho branco. Mexa sempre para que o arroz solte o seu amido e de cremosidade ao risoto.

– Quando o vinho secar, acrescente as alcachofras picadas grosseiramente e também as azeitonas juntamente com o caldo de carne.

– Cozinhe mexendo para que o risoto permaneça cremoso.

– Finalize o risoto misturando o queijo parmesão e um pouco mais de tomilho fresco.