* Por: Jornal Montes Claros - 11 de fevereiro de 2020.

Gastronomia – Aprenda a fazer paçoca de carne de sol

Para a paçoca, você vai precisar de:

1 kg de carne de sol desfiada

1 cebola roxa picada

½ xc. de manteiga

Farinha de mandioca o quanto baste

Para o pirão de queijo, você vai precisar de:

1 litro de leite

2 cl. sopa de manteiga

300g de queijo manteiga ralado

300g de queijo coalho ralado

Farinha de mandioca

Quanto baste sal

MODO DE PREPARO

– Para a paçoca: para desfiar com mais facilidade a carne de sol, coloque-a na panela de pressão por 30 minutos. Depois você conseguirá desfia-la com muita facilidade.

– Aqueça a manteiga até que esteja fervendo e frite bem a carne. Acrescente a cebola e quando estiver macia coloque a farinha para que a paçoca fique molhadinha. Não deixe a paçoca muito seca.

– Para o pirão de queijo: umedeça um pouco de farinha com água e reserve.

– Coloque o leite numa panela juntamente com a manteiga e leve ao fogo para que ferva. Quando estiver fervendo acrescente a farinha na quantidade até atingir o ponto de pirão. Logo em seguida coloque os queijos. Não esqueça de temperar com um pouco de sal.