* Por: Jornal Montes Claros - 13 de fevereiro de 2020.

Montes Claros – Prepare a fantasia e caia na folia no BailinhoKids do Montes Claros Shopping

Montes Claros – Já preparou seus confetes e serpentinas? Vá pensando numa fantasia bem legal para o seu baixinho, porque o Bailinho Kids do Montes Claros Shopping já está chegando!

A festa será neste sábado, 15 de fevereiro, das 16 às 19 horas, no espaço em frente à loja Roka.

O evento será totalmente gratuito e ainda inclui distribuição de confete, serpentina, pipoca e algodão-doce, tudo à vontade para os pequenos foliões.

Quem puder contribuir com a campanha do Rotary na Ação Solidária Volta às Aulas, vale levar 1 item de material escolar.

Sinônimo de festa, alegria, cores e muita diversão, o Carnaval que o Moc Shopping está preparando para os pequenos foliões está recheado de atividades.

Brincadeiras, danças, banda de carnaval com Carla Karambola, a presença do Mascote Moquinho, além de ações bem divertidas com os parceiros Next Escola de Idiomas trazendo pinturinha facial, distribuição de pipoca e atividades de aprendizado em inglês; o Colégio Ícone, com oficina de máscaras carnavalescas; o Milon, com distribuição de algodão doce e Bizzi, com distribuição de picolé

Confira o horário de funcionamento do Montes Claros Shopping no Carnaval

Para os clientes que vão fazer compras ou passear no Montes Claros Shopping no feriado de carnaval, o shopping funcionará em horário diferenciado.

Confira:

22/02 (sábado):

10h às 22h

23/02 (domingo):

Lojas: 14h às 20h – abertura facultativa

Alimentação: 11h às 22h30 – abertura facultativa

24/02 (segunda):

Lojas fechadas / facultativa a abertura para operações de alimentação e lazer

25/02 (terça):

Lojas: 14h às 20h – abertura facultativa

Alimentação: 11h às 22h30 – abertura facultativa

26/03 (quarta) – Abertura às 12h