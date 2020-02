Compartilhe Facebook

* Por: da redação - 17 de fevereiro de 2020.

Financiamento para compra de veículos aumentou 9% em janeiro

O desempenho foi melhor na área de veículos usados, que atingiu 358,6 mil financiamentos, expansão de 10,8% na mesma base de comparação.

A venda de veículos financiados aumentou 9% em janeiro deste ano quando comparado ao mesmo período de 2019. O crescimento inclui os leves, pesados e motocicletas, tanto novos como usados, passando de 534 mil unidades.Os números são da B3, empresa que opera o SNG, Sistema Nacional de Gravames, que reúne o cadastro das restrições financeiras de veículos dados como garantia em operações de crédito em todo o Brasil.

Segundo a empresa, é o melhor resultado para o primeiro mês do ano desde 2014. Dos 534 mil financiamentos de janeiro, 174,5 mil representaram veículos novos. Esse aumento ajudou na geração de mais empregos na indústria de peças e acessórios automotivos. A expansão no comparativo com idêntico mês do ano passado foi de 5,6%. O desempenho foi melhor na área de veículos usados, que atingiu 358,6 mil financiamentos, expansão de 10,8% na mesma base de comparação.

Os resultados vão ajudar a aquecer a indústria de moto peças, segundo análise de especialistas do setor. Com mais veículos usados em circulação, a tendência é de mais reposição de peças. No segmento de automóveis e comerciais leves especificamente, as altas foram de 2,1% nos modelos 0 Km, com 101,8 mil compras a prazo, e de 10,6% nos usados, com 322,9 mil.

Crédito direto ao consumidor

No total, os veículos leves atingiram 429,7 mil financiamentos. No caso dos veículos pesados, incluindo novos e usados, a evolução no comparativo interanual foi de 13,7%, com 12.429 financiamentos no mês passado. O CDC, Crédito Direto ao Consumidor, continua dominando os créditos no setor de veículos, com 475.350 unidades comercializadas por essa modalidade em janeiro.