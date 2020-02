Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 17 de fevereiro de 2020.

Montes Claros – Nesta terça (18/02) haverá manutenção da Cemig em bairros de Montes Claros

Montes Claros – A Cemig avisa que fará serviços de manutenção na rede elétrica de Montes Claros. Para maior segurança, será necessário interromper o fornecimento de energia de alguns consumidores do bairro Vila Atlântida, Ibituruna, Panorama II, Santa Laura , nesta terça- feira (18/02).

Durante esse período, caso precise mexer na instalação elétrica interna de sua residência, o consumidor deverá desligar antes a chave geral (disjuntor) para sua segurança, pois se os serviços programados forem concluídos antes do prazo informado, o retorno da energia elétrica poderá ser antecipado.

Caso ocorra algum fato que impeça a realização dos serviços, essa interrupção poderá ser cancelada sem prévio aviso.

Confira os locais dos desligamentos:

Das 12:00 às 17:00

RUA SANTA MARTA Entre números 177 e 197, VILA ATLANTIDA

RUA MANOEL DE SOUZA BRASI Entre números 17 e 96, VILA ATLANTIDA

RUA ANTONIO LOPES DA SILV Entre números 758 e 1020, VILA ATLANTIDA

RUA ANTONIO LOPES DA SILV Entre números 11 e 28, BELA VISTA

Das 13:30 às 16:00

RUA ISTAMBUL Entre números 1 e 150, IBITURUNA

RUA C Entre números 141 e 141, IBITURUNA

RUA LONDRES Entre números 24 e 620, IBITURUNA

AV CIDADE DO VATICANO Entre números 25 e 80, IBITURUNA

RUA NAPOLES Entre números 5 e 100, IBITURUNA

AV C Entre números 172 e 184, IBITURUNA

RUA A Entre números 25 e 90, IBITURUNA

AV C Entre números 162 e 166, PANORAMA II

RUA NORUEGA Entre números 25 e 790, IBITURUNA

RUA ANAPOLIS Entre números 6 e 6, AREA URBANA

RUA LISBOA Entre números 321 e 321, AREA URBANA

RUA DOUTOR HELIO ALCANTAR Entre números 64 e 64, IBITURUNA

RUA CENTO E CINQUENTA E D Entre números 90 e 160, IBITURUNA

RUA ATHENAS Entre números 20 e 115, IBITURUNA

RUA CENTO E QUARENTA E NO Entre números 215 e 231, IBITURUNA

RUA JOAQUIM FERREIRA SOUT Entre números 5 e 100, IBITURUNA

RUA MARROCOS Entre números 10 e 61, IBITURUNA

Das 14:30 às 17:00

RUA JOAQUIM RODRIGUES, Entre números 477 e 620, SANTA LAURA

RUA ARTUR DOMINGUES, Entre números 147 e 463, SANTA LAURA

RUA JANUARIO JULIANO, Entre números 58 e 360, SANTA LAURA

RUA CLEMENTE BARBOSA ,Entre números 41 e 194, SANTA LAURA

RUA GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA, Entre números 718 e 857, SANTA LAURA

RUA QUINZE, Entre números 20 e 185, SANTA LAURA