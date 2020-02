Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 18 de fevereiro de 2020.

Gastronomia – Que tal fazer sobrecoxas ao molho com batatas rústicas?

Você vai precisar de:

1 quilo de sobrecoxas de frango sem pele

1 cerveja malzbier (cerveja preta)

½ xc. de molho shoyu

1 xc. de molho de tomate

2 cebolas grandes picadas

10 dentes de alho picados

1 cl. sopa de açúcar mascavo

2 folhas de louro

10 cravos-da-índia

1 pau de canela

1 pedaço de gengibre

Para as batatas rústicas:

1 quilo de batata inglesa aperitivo cozida

Alecrim fresco a gosto

10 dentes de alho picados

Pimenta-calabresa a gosto

2 cl. sopa de margarina

1 xc. de mel de engenho

8 cl. sopa de mostarda

MODO DE PREPARO

– Numa panela coloque a cerveja, o molho shoyu, o açúcar, as cebolas, o alho e o molho de tomate, o louro, os cravos, a canela e o gengibre, juntamente com as sobrecoxas. Tampe a panela e cozinhe por 30 minutos. Deixe o molho reduzir.

– Passe o molho numa peneira para servir com as sobrecoxas.

– Aqueça a margarina e doure o alho das batatas. Acrescente as batatas juntamente com o alecrim e a pimenta calabresa. Deixe dourar bem as batatas, mexendo sempre.

– Quando as batatas estiverem bem douradas acrescente o mel e continue mexendo até caramelizar.

– Desligue o fogo e acrescente a mostarda. Misture tudo muito bem e sirva como acompanhamento da carne.