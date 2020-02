Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 27 de fevereiro de 2020.

Montes Claros – Ação emergencial da LBV apoia famílias em situação de vulnerabilidade social

Montes Claros – As famílias em situação de pobreza são as que mais sofrem com os fenômenos climáticos que ocorrem nas diversas regiões do Brasil, como as estiagens, o frio e as cheias, isso sem contar o aumento do desemprego e a própria situação socioeconômica pela qual passa o país. O ato de estender a mão ao próximo tem auxiliado na sobrevivência de milhares de pessoas.

A Legião da Boa Vontade (LBV), além do trabalho diário que realiza em suas 82 unidades de atendimento, também promove várias ações emergenciais, que contribuem para minimizar o sofrimento das famílias. A campanha Diga Sim! é uma dessas iniciativas, por meio da qual a Instituição mobiliza voluntários, parceiros e a sociedade a angariar doações que são entregues a estas entre os meses de maio e agosto.

Nesse período do ano, a LBV entrega cestas de alimentos não perecíveis e cobertores às famílias que participam dos serviços de assistência social da Instituição e às atendidas por organizações parceiras. As doações ajudam a complementar a renda delas e a amenizar o sofrimento causado pela falta de alimentos e o frio.

Ação emergencial da LBV

Para essas famílias, a solidariedade, muitas vezes, é a única esperança. Por isso, toda contribuição é muito bem-vinda! Você pode ajudar doando alimentos e/ou cobertores ou, ainda, fazendo um donativo pelo site www.lbv.org/digasim.

Legião da Boa Vontade (LBV) em Montes Claros

Endereço: Rua Nicarágua, 205 – Bairro Independência

Montes Claros / Minas Gerais

Telefone: (38) 3221-0636



Pagina web/ Doações: CLIQUE AQUI