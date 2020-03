Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 2 de março de 2020.

Montes Claros – Sebrae Minas realiza curso para capacitação de líderes em Montes Claros

Montes Claros – O bom líder precisa construir relações interpessoais, incentivar e valorizar o capital humano da sua empresa e criar um ambiente que estimule a harmonia e a produtividade. Mas, para ter essas habilidades é preciso se capacitar. Com esse objetivo, o Sebrae Minas promove em Montes Claros o curso Líder Coach, ação voltada para capacitar lideranças, utilizando ferramentas de coach que desenvolve em si e em seus liderados o senso de responsabilidade e compromisso com os resultados.

As inscrições podem ser feitas pelo telefone (38) 3224 7350. As atividades serão realizadas na Agência de Atendimento do Sebrae Minas, localizada na av. Mestra Fininha, 1448, Funcionários.

Para a analista do Sebrae Minas Hebbe Mendes, o curso é fundamental para quem deseja aprender ou aperfeiçoar a arte de liderar. “É dirigido para a liderança empresarial, mas também é importante no dia a dia. Durante a ação, o participante aprende a desenvolver sua equipe, utilizando técnicas e ferramentas de liderança, que promovem engajamento coletivo na busca dos resultados e mostra que ser líder é diferente de ser chefe”, enfatiza.

O primeiro workshop acontece nos dias 16 e 17 de março, e o segundo, nos dias 30 e 31 do mesmo mês, das 8h às 18h. Além das 32 horas de atividades, cada participante terá direito a quatro sessões individuais de coach com duração de uma hora cada sessão. Serão abordados conceitos e tendências de liderança e ferramentas de coach. Também será realizada uma releitura do ambiente e da cultura organizacional, quando temas como valores e comunicação interpessoal serão confrontados com a busca dos resultados econômicos e financeiros de uma organização.

Já o segundo workshop irá explorar as relações de poder, mudança nas organizações, liderança ética, expectativas dos liderados e clima organizacional. O encontro encerra o programa com reflexões e debates sobre estratégias de liderança de alta performance, sob a perspectiva do Líder Coach. Após as atividades, os participantes poderão vivenciar sessões de coaching, tendo em vista dois objetivos complementares: o acompanhamento de um profissional no seu processo de capacitação e a vivência na prática.

SERVIÇO

Curso de Líder Coach em Montes Claros

Local: Agência do Sebrae – Av Mestra Fininha, 1448 – Funcionários

1º Workshop: 16 e 17 de março – 8hàs 18h

2º Workshop: 30 e 31 de março – 8h às 18h

Inscrições: (38) 3224 7350 ou pelo site loja Sebrae

Investimento: R$ 980