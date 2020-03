Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 2 de março de 2020.

PUC Minas lança pós-graduação presencial em Montes Claros

A qualidade e tradição da pós-graduação presencial da PUC Minas chega a Montes Claros no 1º semestre de 2019. As inscrições já estão abertas e as aulas serão ministradas no Colégio Berlaar Imaculada Conceição, parceiro da Universidade. Serão ofertados 23 cursos nas áreas de direito, enfermagem, engenharia, gestão e psicologia. As inscrições podem ser feitas até o dia 22 de fevereiro pela internet: w ww.pucminas.br/pos.

Bolsas e Descontos

A Universidade concede 15% de desconto para os ex-alunos do Colégio Berlaar Imaculada Conceição que cursaram todo o ensino médio na instituição. Colaboradores do Colégio (além dos cônjuges e filhos dos funcionários e professores) também terão o desconto, que é valido para todos os cursos de pós-graduação lato sensu.

Financiamento em 48 vezes

Por meio do ​ programa de incentivo educacional Intersector é possível financiar a Pós-graduação lato senso (especialização e master) e Formação e Aprimoramento de Professores em até 48 vezes. Mais informações: https://goo.gl/oNZB7Q.

BH e interior

A PUC Minas oferece cursos de pós-graduação em diversas áreas do conhecimento, nos campi e unidades em Belo Horizonte, região metropolitana e no interior de Minas Gerais. São cerca de 400 ofertas em todas as áreas do conhecimento, entre cursos de especialização tradicionais, master e cursos de pós-graduação lato sensu específicos para formação de professores.

SERVIÇO:

Inscrições abertas para cursos de pós-graduação PUC Minas

Período: até o dia 22/02/2019

Inscrições online pelo site: www.pucminas.br/pos.