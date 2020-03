Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 3 de março de 2020.

Gastronomia – Receita de Moqueca de camarão

Você vai precisar de:

Para a moqueca:

1 kg de filé de camarão fresco

500g de camarões inteiros

2 cebolas roxas em rodelas

2 pimentões verdes em rodelas

4 tomates em rodelas

1 cabeça de alho picada

Pimenta-de-cheiro a gosto

2 cl. sopa de manteiga

½ xc. de azeite

1 cl. sobremesa de colorífico

Salsinha, coentro e cebolinha picada a gosto

2 litros de leite de coco

sal

Pimenta a gosto

2 xc. de farinha de mandioca

MODO DE PREPARO

– Numa panela grande coloque o azeite com a manteiga e o colorífico.

– Deixe refogar e aquecer bem para diluir o colorífico. Refogue todos os vegetais com um pouco de leite de coco. Coloque o filé de camarão temperado com sal e pimenta e cubra com o restante do leite de coco.

– Tampe a panela e deixe fervendo por 5 minutos.

– Retire grande parte do caldo da moqueca e misture com a farinha de mandioca numa outra panela mexendo sem para até dar a cremosidade desejada para o pirão.

– Puxe os camarões inteiros numa frigideira com sal, pimenta, azeite e alho picado.

– Decore a moqueca com os camarões inteiros

– Sirva a moqueca com o pirão e arroz branco.