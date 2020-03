* Por: Jornal Montes Claros - 7 de março de 2020.

Xiaomi cria carregador sem fio que reabastece celular em 40 minutos

A Xiaomi desenvolveu um carregador sem fio de 40 W capaz de dar carga completa em um smartphone com bateria de 4.000 mAh em apenas 40 minutos. A gigante chinesa divulgou um vídeo no Twitter com a recarga em ação usando um protótipo de aparelho que lembra o Mi 10. O telefone foi de 0% a 57% em 20 minutos, velocidade que superou dispositivos concorrentes.