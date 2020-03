Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 10 de março de 2020.

Gastronomia – Receita de Macarrão com tomates assados e manjericão

Ingredientes:

-250g de macarrão

-300g de tomate cereja

-3 dentes de alho descascados e inteiros

-6 colheres de sopa de azeite

-10 folhas de manjericão

-Sal e pimenta a gosto

-Queijo a gosto

Modo de Preparo:

Corte os tomates ao meio e acomode-os em uma assadeira junto com o manjericão e o alho. Tempere com sal e pimenta e regue com o azeite. Feche a assadeira com papel alumínio e leve para assar em forno pré aquecido em 250 graus por 40 minutos. Cozinhe o macarrão conforme as instruções da embalagem, escorra e despeje a massa dentro da assadeira com o molho de tomates. Misture bem, rale queijo por cima e sirva imediatamente.

Vídeo: