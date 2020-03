Montes Claros – Bazar Especial Mês da Mulher da Fundação Sara

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 12 de março de 2020.

Montes Claros – Bazar Especial Mês da Mulher Fundação Sara

Montes Claros – O mês de março simboliza um dos meses mais importantes para as mulheres de todo o mundo, pois é o mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher. Em uma data tão importante e que deve sempre ser lembrada pela luta em busca da igualdade, a Fundação Sara realiza mais uma edição do Bazar Especial Mês da Mulher, que acontecerá nos dias 13 e 14 de março.

Tão importante quanto a busca pelos direitos das mulheres é a batalha que a Fundação Sara enfrenta pela assistência e tratamento digno e humanizado de crianças e adolescentes com câncer. De acordo com a coordenadora do Bazar Sara, Clea Moura, toda a renda do Bazar Sara é revestida em assistência aos assistidos da entidade. “Quem participa, seja doando roupas, comprando ou atuando como voluntário, está contribuindo. ” A coordenadora reforça ainda que a edição deste ano conta com mais de seis mil produtos com preços a partir de cinco reais.

Apesar de a edição ser em comemoração ao mês da mulher, quem for ao Bazar, além de produtos femininos, vai encontrar produtos masculinos, infantis e utilidades em geral. Todos os produtos são novos ou em bom estado de conservação, como roupas, calçados, brinquedos e acessórios doados por lojistas e pela sociedade em geral. O diferencial do Bazar Especial deste ano são os produtos eletrônicos novos, apreendidos pela Receita Federal e doados para a entidade.

O Bazar Sara abre de segunda a sábado em horário comercial e nas edições especiais, como esta, funcionara em horário diferenciado. No dia 13, sexta-feira, abrirá das 8h às 14h e no dia 14, sábado, das 8h às 11h30. O endereço é Rua Viriato Ribeiro de Aquino, 45 – Canelas II. Para mais informações, ligue (38) 3214-5500.

Sobre a Fundação Sara Albuquerque

A Fundação Sara foi instituída em junho de 1998, na cidade de Montes Claros/MG, com o intuito de oferecer amparo a todas as famílias com crianças e adolescentes com câncer da região. O desejo de criar uma entidade filantrópica nasceu no coração de Álvaro e Marlene, pais da pequena Sara, que durante mais de dois anos lutou para vencer a doença, mas infelizmente não resistiu.

Quem acompanhou a história de luta da família se comoveu e se juntou à causa e, assim, a entidade foi ganhando força. A missão de oferecer assistência social ampliou para outros eixos, como o trabalho de diagnóstico precoce, realizado na região, as significativas contribuições aos hospitais onde as crianças e adolescentes se tratam e a criação de uma filial na capital mineira, em 2010. No total, já somam mais de 1.200 famílias amparadas.