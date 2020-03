Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 12 de março de 2020.

Programa de Trainee Sicredi 2020

A Sicredi, primeira instituição financeira cooperativa do Brasil e que está na lista das melhores empresas do país para se trabalhar e iniciar a carreira, está oferecendo vagas para seu Programa de Estágio que é aberto a estudantes de todos os cursos de graduação, com formação entre Janeiro de 2017 e Julho de 2019. As vagas são voltadas para o RS e MG.

O Objetivo do Programa é identificar e atrair talentos que queiram assumir desafios estratégicos e futuramente se tornarem Gerentes de Negócios da Sicredi.

A Sicredi oferece aos seus Trainees uma remuneração inicial de R$4.000,00/mês, além de diversos outros benefícios como 14º e 15º salários, plano de saúde, plano odontológico, vale alimentação, participação nos resultados, entre outros benefícios…

As inscrições vão até 15/03/2020

Mais informações: Programa de Trainee Sicredi 2020