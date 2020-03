Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 13 de março de 2020.

Coluna do Pe. Ezequiel Dal Pozzo – Pequenas atitudes que fazem a diferença

As pequenas coisas são, talvez, as mais importantes para o sentido da vida. Nós somos afetados por aquilo que nos rodeia, pelos relacionamentos mais próximos, pela nossa rotina mais comum. O dia a dia é que nos influencia mais. É ali que precisamos encontrar sentido e alegrias.

As palavras de gentileza e positivas, os elogios que damos e recebemos, os pequenos sorrisos, a nossa vida naquilo que é costumeiro, nos afeta mais. A grande maioria das pessoas não está interessada nas grandes crises econômicas, se o dólar subiu, ou oscilações da bolsa de valores. Iremos perceber isso se aumentar o preço da gasolina ou da passagem, do pão e do feijão, ou qualquer outra coisa que nos afete mais diretamente.

O mundo tem muitos problemas, mas o que a maioria das pessoas percebe são os problemas a sua volta. O que nos afeta mais e nos estimula ou não, são os detalhes que nos circundam. Nas relações humanas acontece o mesmo. Você pode ter muitos contatos nas redes sociais e até mesmo na vida. Mas o que vai te impactar são os pequenos gestos da tua família, dos teus amigos, das pessoas com quem convive mais e com quem trabalha.

Um sorriso, um abraço sincero, uma manifestação de carinho e respeito, uma mensagem, uma flor, uma criança agradecendo, um por favor ou um muito obrigado, um pedido de desculpas, um eu te amo sincero, em qualquer data ou momento, faz diferença em nossa vida. Quem disse que essas coisas podem ser ditas e feitas só em alguns momentos? Sempre mais se percebe que depende de mim e de você mudarmos o padrão de comportamento. Tem jeitos de ser diferentes e muito ricos. As gentilezas e os pequenos gestos não estão fora da moda. A nossa educação, nossa cordialidade e coração demonstramos naquilo que fazemos, em gestos e atitudes que fazem a diferença. Podemos iniciar com essas experiências. Perceberemos que muita coisa muda com as pequenas atitudes. Pense nisso e comece a fazer a diferença.

Padre Ezequiel Dal Pozzo é sacerdote da Diocese de Caxias do Sul (RS). Cantor e compositor, lidera o Projeto Despertai para o Amor, de evangelização através da música e dos meios de comunicação. Já lançou 5 CDS e 1 DVD e roda o Brasil com shows musicais, palestras, missas e pregações. Apresenta diariamente a reflexão Despertai para o Amor em mais de 140 rádios de 19 Estados do Brasil e o programa semanal Despertai para o Amor na TV Evangelizar e na TV Nazaré. É editor da Revista Despertai para o amor de circulação trimestral e autor do livro“Beber na fonte do amor: como a misericórdia humaniza e traz verdadeira alegria”(Edições Loyola).