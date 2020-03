Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 16 de março de 2020.

Gastronomia – Receita de Macarrão parafuso à Parisiense

Sabia que o Molho Paris é uma versão enriquecida do Molho Branco?! Muito fácil de preparar e com ingredientes baratos, deixará o almoço ainda mais gostoso… E mesmo com a versão mais simples, não deixa nada a desejar!

Você vai precisar de:

300g de parafuso cozido

1/2l de leite

3 cl. sopa de farinha de trigo dissolvidas em ½ xícara de chá deleite

1 cl. sopa de manteiga ou margarina

Sal a gosto

100g de presunto picado miudinho

1/2 peito de frango pequeno desfiado

1 lata de ervilhas

1/2 lata de creme de leite

6 cl. de extrato de tomate

Manjericão picado a gosto

Queijo parmesão ralado para polvilhar

MODO DE PREPARO

– Leve o leite ao fogo e deixe ferver. Junte a manteiga e a farinha de trigo, já dissolvida. Mexa sempre, com uma colher de pau para não encaroçar.

– Tempere com sal, junte o peito de frango, o presunto e a ervilha. Deixe levantar fervura, acrescente o creme de leite e desligue o fogo.

– Refogue a massa cozida com o extrato de tomate e o manjericão picado. Deixe o molho aderir bem a massa.

– Sirva o molho sobre o macarrão, polvilhando queijo ralado.