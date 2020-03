* Por: Júlio César Cardoso - 17 de março de 2020.

Coluna do Júlio C. Cardoso – A irresponsabilidade ilimitada de Jair Bolsonaro é deveras preocupante

Os eleitores de Bolsonaro têm que ter senso crítico responsável e não aplaudir todas as atitudes do presidente, como as que ignoram o risco do coronavírus.

É lamentável o gesto irresponsável do presidente Bolsonaro ao cumprimentar o público, no domingo 15, inclusive tirando self, diante da residência presidencial.

Recentemente, Bolsonaro, em cadeia nacional de rádio e televisão, conclamou a população para a conscientização do perigo de contrair o coronavirus, inclusive determinando à sua equipe de Saúde instruir a sociedade de modo a evitar a pandemia. E disse: “Seguir rigorosamente as recomendações dos especialistas é a melhor medida de prevenção”.

Mas na contramão de seu discurso, o presidente age em grande estilo desrespeitando as suas próprias recomendações, como é que pode?

Argentina, Chile, Peru e Colômbia fecharam fronteiras por 15 dias para combater o coronavírus, mas aqui no Brasil, entretanto, assistimos à irresponsabilidade de nosso presidente da República ao sair a campo, em frente ao Palácio, para cumprimentar os presentes e tirar self.

Sinto-me à vontade para tecer criticas, pois depositei confiança na eleição do presidente Jair Bolsonaro, mas não posso concordar com as suas atitudes irresponsáveis.

Vejam o que disse a deputada estadual de São Paulo, Janaina Paschoal, conforme O Antagonista: “Janaína Paschoal subiu à tribuna da Alesp para pedir o afastamento do presidente da República, Jair Bolsonaro. Segundo ela, a atitude de Bolsonaro é “inadmissível”.

“Quando as autoridades têm o poder/dever de tomar providências para evitar um resultado danoso e assim não procedem, elas respondem por esse resultado. Isso é homicídio doloso”, disse a deputada.