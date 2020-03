Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 17 de março de 2020.

Gastronomia – Receita de Peixe ao molho de tomate

Você vai precisar de:

1 kg de filé de tilápia

400g de filés de camarão

Azeite de oliva a gosto

Suco de 3 limões

1 copo de requeijão

Creme de leite

2 pouches de molho de tomate pronto refogado

Champignons

Salsinha picada

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Manjericão picado

Cebola e alho picados

Farinha de trigo (para empanar os filés de peixe)

MODO DE PREPARO

– Tempere os filés de peixe com sal, pimenta, azeite e limão. Empane na farinha de trigo e frite em bastante azeite. Reserve.

– Numa panela refogue a cebola e alho com os filés de camarão.

– Quando os filés de camarão mudarem de cor, acrescente o molho de tomate e deixe ferver.

– Logo em seguida coloque a salsinha, o creme de leite e tempere com sal, pimenta do reino. Quando tudo estiver bem cremoso, desligue o fogo e acrescente o requeijão e o manjericão.

– Sirva o molho sobre o peixe.