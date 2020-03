Montes Claros – Confira aqui as novas vagas de emprego no dia de hoje em Montes Claros

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 20 de março de 2020.

Montes Claros – Confira aqui as novas vagas de emprego no dia de hoje em Montes Claros

Montes Claros – Confira aqui as novas vagas de emprego que estão disponíveis na cidade de Montes Claros que estão disponíveis no aplicativo Vaga no Bolso.

Confira a seguir:

Auxiliar Contabil

Salário: a combinar (Bruto Mensal) – Período Integral | Efetivo – CLT

Descrição

Analisar e realizar a apuração de tributos providenciando o correto preenchimento de documento e recolhimento das obrigações fiscais/ legais.

Exigências

Conhecimento contábil e fiscal, apuração de impostos , legislação tributaria, trabalhista e previdenciária.

Vaga para Montes Claros – MG

Para mais informações e se candidatar, acesse: https://vaganobolso.com.br/vaga/auxiliar-contabil/294

Biomédica Esteta Salário: A combinar (Bruto Mensal) – Outras | Efetivo – CLT Descrição Estamos contratando Biomédica Esteta. Com disponibilidade de horário. As candidatas poderão se candidatar através deste site, gratuitamente. Benefícios Salário R$1.500,00 + comissão por meta batida + plano de saúde. Para mais informações e se candidatar, acesse: https://vaganobolso.com.br/vaga/biomedica-esteta/299

Motorista de Caminhão Truck Salário: R$ 1.952,00 – Período Integral | Efetivo – CLT Descrição possuir curso mopp na cnh disponibilidade de horario fazer carga e descarga com ajudante possuir carro ou moto para facilitar no deslocamento casa/empresa estabilidade nos empregos anteriores. Vaga para Ibirité – MG Para mais informações e se candidatar, acesse: https://vaganobolso.com.br/vaga/motorista-de-caminhao-truck/295 Motorista Carreteiro R$ 2.562,00 – Período Integral | Efetivo – CLT Descrição Possuir Mopp na CNH. Disponibilidade de horário, estabilidade nos empregos anteriores. Exigências Possuir carro para facilitar no deslocamento casa/empresa. Benefícios Vt ou cartão combustível, diária para almoço ou refeição na empresa, salário mais 30% periculosidade, plano de saúde, plano odontológico. Vaga para Ibirité – MG Para mais informações e se candidatar, acesse: https://vaganobolso.com.br/vaga/motorista-carreteiro/296

Motorista de Caminhão Toco A combinar (Bruto Mensal) – Período Integral | Efetivo – CLT Descrição Possuir curso Mopp na cnh, fazer carga e descarga com ajudante, disponibilidade para horas extras, fácil acesso ao bairro Jardim Alterosa/Betim – MG (1 onibus). Exigências Possuir veículo para facilitar no deslocamento casa/empresa (carro/moto)

Vaga para Ibirité – MG Para mais informações e se candidatar, acesse: https://vaganobolso.com.br/vaga/motorista-de-caminhao-toco/297 Entregador de GLP R$ 1.673,00 – Período Integral | Efetivo – CLT Sobre a Vaga Descrição ENTREGAS DE GAS NA REGIÃO. FÁCIL ACESSO AO BAIRRO INDUSTRIAL – CONTAGEM. SOMENTE 1 ONIBUS. Vaga para Contagem – MG Para mais informações e se candidatar, acesse: https://vaganobolso.com.br/vaga/entregador-de-glp/298