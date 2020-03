Montes Claros – Confira aqui as novas vagas de emprego no dia de hoje em Montes Claros

* Por: Jornal Montes Claros - 30 de março de 2020.

Montes Claros – Confira aqui as novas vagas de emprego que estão disponíveis na cidade de Montes Claros que estão disponíveis no aplicativo Vaga no Bolso.

Confira a seguir:

Técnico de Enfermagem A combinar (Bruto Mensal) – Outras | Efetivo – CLT Descrição Vaga para técnico(a) de enfermagem, preferencialmente com experiência Exigências Profissional com experiência. Para mais informações e se candidatar, acesse: https://vaganobolso.com.br/vaga/tecnico-de-enfermagem/311

Consultor de Vendas

A combinar (Bruto Mensal) – Período Integral | Efetivo – CLT

Descrição

Captação de profissional que esteja cursando ou que já tenha cursado algum curso superior.

Exigências

Possuir veículo próprio (carro ou moto); possuir habilitação a ou b; necessário experiencia comprovada na área comercial de pelo menos um ano.

Benefícios

Salário comercial + ajuda de custo e comissão.