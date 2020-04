Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 3 de abril de 2020.

Gastronomia – Que tal fazer Peixe Havaiano para o fim de semana?

Você vai precisar de:

1kg de filé de tilápia

Purê de batata

2 caixas de creme de leite

Queijo ralado

Cebola em rodelas

Fondor, azeite, sal e pimenta à gosto

500g de arroz cozido

1 abacaxí picado (guarde as duas metades do abacaxi com a coroa para montagem)

1 xc. de castanhas picadas

2 cebola grande picada

8 dentes de alho picados

3 cl. sopa de manteiga

MODO DE PREPARO

– Tempere o peixe com fondor e azeite e frite no azeite. Frite as rodelas de cebolas no azeite.

– Espalhe o purê nas metades do abacaxi e o que sobrar num refratário e coloque no centro o peixe frito, cubra com o creme de leite e as rodelas de cebolas fatiadas, polvilhe com queijo ralado. Leve ao forno na hora de servir.

– Refogue o alho a cebola e o abacaxi na manteiga. Acrescente o arroz e a castanha. Misture bem e sirva com o peixe.