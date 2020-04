Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 7 de abril de 2020.

Gastronomia – Bolo de xícara leva banana, maçã e canela no recheio

Quando chega o fim de semana a gente sempre quer inovar na cozinha, não é?! No jantar com a família, na reunião com os amigos e até mesmo na refeição individual. E como não morrer de amores por uma sobremesa super gostosa e de chamar a atenção?! Hoje é dia de aprender a fazer um irresistível bolo de xícara – com recheio de banana, maçã e um toque de canela. Que tal? Super prático e uma opção perfeita para o lanche da tarde!

Você vai precisar de:

1 Banana

1 Maçã

1 ovo

Canela

Farinha de trigo

Açúcar

Chocolate em pó

Fermento em pó

Azeite