Voos de ida e volta por preços incríveis: Montes Claros SP por R$ 432, Salvador R$ 526 e Porto Seguro R$ 531

* Por: da redação - 11 de abril de 2020.

As passagens de ida e volta de Montes Claros para Vitória podem, ser compradas por apenas R$ 544,25, valor com todas as taxas incluídas, para viagem no mês de maio deste ano.

A companhia Azul á única que está operando em Montes Claros em função do coronavírus. Os voos da companhia até 30 de abril serão às terças, quintas e domingo. A Gol suspendeu as operações em Montes Claros por tempo indeterminado. A partir de maio os voos da Azul no Norte de Minas serão diários. Outra boa notícia é que mesmo diante a crise a companhia Azul está com ótimos preços para os passageiros que precisam viajar saindo ou chegando pelo Aeroporto de Montes Claros. A ida e a volta de Montes Claros para Belo Horizonte custam apenas R$ 438,45, valor com todas as taxas incluídas. A nossa equipe encontrou a ida e a volta de Montes Claros para Salvador por apenas R$ 526,16. (Veja na imagem abaixo).

Os outros destaques são as passagens de ida e volta de Montes Claros para Vitória por apenas R$ 544,25. Até para o Nordeste é possível encontrar passagens aéreas baratas de verdade! A ida e a volta de Montes Claros para Porto Seguro as passagens de ida e volta podem ser compradas por R$ 531,92 e para Recife a ida e a volta custam apenas R$ 616,79. Quem está nestas cidades também pode viajar para o Norte de Minas pagando os mesmos valores.

Nos voos partindo e chegando do Aeroporto de Belo Horizonte (Confins) é possível comprar a ida e a volta para Brasília por apenas R$ 192,94. Já os bilhetes de ida e volta da capital mineira para Porto Seguro custam apenas R$ 250,09. Prefere o Rio de Janeiro? A ida e a volta custam para embarque em Belo Horizonte apenas R$ 204,39.

Todas as passagens da tabela abaixo estão com as taxas incluídas. Na nossa seleção de ofertas há algumas passagens para viagem em abril, mas a maioria vale para voos dos meses de maio e junho deste ano. Neste final de semana os hotéis estão com descontos incríveis. Veja link da promoção abaixo.

Na LATAM quem comprar passagens nacionais e internacionais até 18 de julho poderá remarcar sem cobrança de taxa. Na Gol a isenção de multas vale para comparas até 30 de abril. Boa viagem!

Passagens aéreas de ida e volta com taxas incluídas para embarque em Montes Claros

