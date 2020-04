Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 24 de abril de 2020.

Gastronomia – Receita de Arroz recheado com farofa

Você vai precisar de:

500g de arroz agulhinha pré-cozido

1 litro de leite

350g de mussarela ralada

2 cl. sopa de amido de milho

4 cl. sopa de manteiga

1 kg de carne de sol desfiada

500g de cebola fatiada

Para a farofa:

2 cebolas roxas fatiadas

1 cenoura ralada

1 xc. de azeitonas sem caroços

5 cl. sopa de manteiga

10 dentes de alho grandes picados

1 cl. sobremesa de colorau

500g de farinha de mandioca

MODO DE PREPARO

– Misture o arroz com o leite e o amido e leve ao fogo mexendo até ficar cremoso. Acrescente a metade do queijo mussarela. Misture bem até o queijo ficar derretido. Reserve.

– Aqueça a manteiga e frite a carne de sol com a cebola até que a cebola esteja macia. Reserve.

– Aqueça a manteiga da farofa e refogue a cebola, a cenoura, as azeitonas com o alho e o colorau. Depois acrescente a farinha. Misture bem e reserve.

– Divida o arroz em três partes iguais e em um refratário coloque uma parte do arroz, metade da carne de sol e metade da farofa. Coloque mais uma parte do arroz, o restante da carne de sol e o resto da farofa. Por último coloque o arroz que sobrou e polvilhe o resto da mussarela. Leve ao forno para dourar a mussarela.

* Tempo total de preparo: 30 minutos de preparo + 25 minutos no forno