Montes Claros – Confira aqui as novas vagas de emprego no dia de hoje em Montes Claros

Estágio

Descrição

Auxiliar o técnico de segurança nas rotinas abaixo: promover inspeções no local de trabalho, identificando condições perigosas e tomando providências necessárias; treinar e conscientizar os colaboradores quanto a atitudes de segurança no trabalho; determinar a utilização pelo trabalhador dos EPIs, administrar a entrega; elaborar relatório de segurança do trabalho; realizar periodicamente treinamentos de NR18 e NR35 para os colaboradores (próprios e terceiros); avaliar riscos ambientais para o desenvolvimento do ppra; conferir documentação de segurança dos colaboradores e garantir que todos estejam com os documentos atualizados.

Mestre de Obras

Período Integral | Efetivo – CLT

Descrição

Coordenar e supervisionar os trabalhos dos colaboradores próprios e empreiteiros; distribuir as equipes de acordo com a programação de serviço; orientar e acompanhar a execução do cronograma de obra; interpretar projetos, relatórios, registros da construção e ordens de serviço; participar da instalação do canteiro de obras, definindo locais físicos conforme projeto, compor equipes, distribuir tarefas e acompanhar a realização das mesmas; acompanhar a realização do trabalho, solucionando problemas, redistribuindo tarefas, remanejando pessoal e quantidade do trabalho realizado; solicitar requisições de materiais necessários à execução dos serviços; zelar pela manutenção, limpeza, conservação, guarda e controle de todo o material, aparelhos, equipamentos do seu local de trabalho, observando normas de segurança do trabalho; executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.

Para mais informações e se candidatar, acesse: https://vaganobolso.com.br/vaga/mestre-de-obras/345