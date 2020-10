* Por: Jornal Montes Claros - 26 de outubro de 2020.

C&A abre mais de 400 vagas de emprego para vendas online via WhatsApp

A C&A, uma das maiores redes varejistas no segmento de moda, está contratando profissionais para atuar no canal de vendas da empresa pelo WhatsApp. Ao todo, são ofertadas 400 vagas para consultor de vendas diretas nas lojas, além de seis vagas para supervisor de venda direta.

Os selecionados irão atuar no novo canal de vendas, que foi criado em maio deste ano, com o objetivo de apoiar o consumidor durante suas compras online. Com as novas contratações, a C&A pretende acelerar a digitalização em plataformas de vendas online, bem como reforçar as vendas e atendimento ao cliente pelo WhatsApp.

De acordo com a empresa, a venda pelo aplicativo de mensagens é uma das maiores apostas da rede, e desde sua implantação, houve um crescimento significativo no faturamento mensal.

As vagas são para início imediato, e o trabalho será realizado presencialmente, nas lojas C&A selecionadas em todo o país. Vale ressaltar que a empresa segue todos os protocolos e medidas de segurança para o combate ao coronavírus, conforme as recomendações das principais autoridades de saúde e órgãos competentes.

Além de remuneração compatível com o mercado, a C&A oferece como benefícios: assistência médica e odontológica, bônus anual, restaurante interno, férias semestrais, desconto em compras, treinamentos e diversas parcerias com outras empresas.

A varejista de moda proporciona um ambiente de trabalho inovador e divertido, além de estimular o desenvolvimento profissional de seus colaboradores. Atualmente, a empresa conta com mais de 14 mil funcionários em todo o país.

Requisitos e atribuições

Entre as principais atribuições para o cargo de consultor de vendas, estão o envio de mensagens, promoções e ações especiais para clientes pré-cadastrados, a fim de convidá-los a conhecer as novidades das lojas, por meio de um atendimento ativo e proativo. Para concorrer ao cargo, é necessário possuir o ensino médio completo.

Já os contratados para o cargo de supervisor de venda direta darão suporte aos 700 associados nas lojas, além de implementar as estratégias de vendas via WhatsApp. O requisito para a vaga é possuir nível superior em qualquer curso da área de Tecnologia.

Para ambos os cargos, é necessário possuir conhecimento em informática e experiência com vendas online, principalmente pelo WhatsApp. Além disso, o candidato deve ter interesse em moda e boa comunicação verbal e escrita.

Outras habilidades exigidas são ter facilidade nas relações interpessoais, empatia e sensibilidade para humanizar as relações no meio digital e foco em resultado e qualidade no atendimento.

Inscrições e processo seletivo

Para se candidatar às vagas, os interessados devem fazer o cadastro e enviar o currículo nos links a seguir:

Para o cargo de Supervisor: Clique aqui. As vagas podem ser encontradas na opção “E-commerce”.

Clique aqui. As vagas podem ser encontradas na opção “E-commerce”. Para o cargo de Consultor: Acesse este link. Ao encontrar a vaga desejada, selecione a opção “Agendar entrevista”.

As inscrições poderão ser realizadas até o fim de outubro. Feito o cadastro, a C&A irá realizar a análise dos currículos. Os selecionados nesta fase serão informados pelo e-mail cadastrado sobre as próximas etapas da seleção.