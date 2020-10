* Por: Jornal Montes Claros - 28 de outubro de 2020.

Montes Claros – Neste Halloween, afaste o fantasma do bolso vazio e celebre a economia

Montes Claros – Além dos fantasmas do Halloween, outra assombração que tira o sono de muitos brasileiros é a conta no vermelho e a dificuldade de fechar o mês. Mas, para comemorar o Dia das Bruxas e o Dia da Poupança, ambos celebrados em 31 de outubro, a 99, empresa de tecnologia ligada à mobilidade urbana, traz para seus usuários dois aliados da economia. O 99 Poupa, categoria de corrida que oferece viagens até 30% mais acessíveis para os passageiros em locais e horários de baixa demanda. Ainda, durante toda a semana, até o dia 31/10/2020, a empresa oferece cupons de 15% a 20% de desconto.

Lançado em junho e em funcionamento em mais de 60 cidades do país, o serviço começa a operar em Montes Claros nesta semana. O lançamento acontece em um momento que manter um distanciamento mínimo entre as pessoas e economizar para o futuro estão entre as principais preocupações atuais dos brasileiros, de acordo com levantamento da GlobalWeb Index, instituto internacional de pesquisas com sede em Londres. Ainda, o uso de transportes por aplicativo aumentou entre os moradores da periferia. De acordo com a pesquisa “Como as periferias se reconectam com a cidade”, realizada no final de julho pela 99, 55% dos respondentes declaram estar usando mais o serviço.

Diante dessa realidade, a 99 criou novos serviços para atender a demanda da população que precisa continuar circulando pela cidade sem gastar muito. “O objetivo com essa nova categoria é oferecer opções seguras e acessíveis aos nossos usuários, ajudando-os a se locomoverem de forma a evitar concentrações de pessoas, e ao mesmo tempo contribuir para a economia dos passageiros e geração de renda para os motoristas parceiros”, afirma Davi Miyake, Diretor de Operações e Produtos da 99. “Ainda de acordo com a nossa pesquisa, 43% dos entrevistados estão procurando alternativas para evitar aglomerações em outros meios de transporte em razão da pandemia”, complementa o executivo.

Com a chegada na modalidade na semana do Dia da Poupança, ao utilizar a categoria 99Poupa, o usuário poderá ganhar mais 15% de desconto, limitado a R﹩ 5. Para acessar o desconto, basta escolher o seu código promocional no menu “Cupom de Desconto” no aplicativo da 99. A ação estará disponível somente até 31/10, é válida para os passageiros de algumas cidades. Os códigos promocionais, as cidades e regras de uso estão disponíveis na página http://99app.com/diadapoupanca-mid1/

Mais segurança, renda e liberdade de escolha

A nova categoria cria mais oportunidades de corridas adicionais para os motoristas parceiros e com um valor mais acessível para os passageiros. Com isso, momentos de baixa demanda são preenchidos por essas viagens, que podem gerar 17% mais renda para os motoristas parceiros. Durante a fase piloto em Duque de Caxias, a 99 detectou que o tempo ocioso dos motoristas teve uma queda de 25%.

A modalidade também contribui para que os motoristas que optam correr por ela fiquem cerca de duas horas a menos com os carros vazios. Os motoristas têm a opção de habilitar o produto, ou seja, aceitar ou não a corrida pelo 99Poupa, sem prejuízos. Por isso, o tempo de espera pode ser um pouco mais longo para o passageiro que optar por esse serviço.

Sobre a 99

A 99, empresa brasileira de tecnologia que conecta passageiros e motoristas através de seu aplicativo, faz parte da companhia global Didi Chuxing (“DiDi”). O aplicativo conecta mais de 750 mil motoristas a 20 milhões de passageiros em mais de 1.600 cidades no Brasil. Como uma das maiores provedoras de mobilidade do país, a empresa oferece sete tipos de serviços na sua plataforma: 99Pop, categoria de carros particulares presente em mais de 40 regiões metropolitanas e grandes cidades; 99Poupa, categoria econômica de carros particulares disponível em horários de baixa demanda; 99Taxi, categoria que cobre todo o país; 99Top, serviço de táxis de luxo oferecido em São Paulo; 99Comfort, que reúne comodidade de carros novos e espaçosos a um preço acessível em algumas capitais do país – Porto Alegre (RS), Curitiba (PR), Brasília (DF) e São Paulo (SP); 99Entrega, categoria de entrega de itens pessoais presente em mais de 80 cidades do país; e 99Pay, primeira carteira digital criada por um aplicativo de mobilidade urbana no Brasil que oferece vantagens como descontos em corridas e pedidos de delivery, bem como o pagamento online de boletos de consumo (água, luz, gás, etc.)