* Por: Jornal Montes Claros - 29 de outubro de 2020.

Gastronomia – Receita de Espaguete com frango cremoso

Você vai precisar de:

1kg de filé de peito de frango em cubos

200g de bacon em cubos

300g de espaguete cozido

600ml de leite

1 cl. sopa de amido

50g de queijo ralado

1 caixa de creme de leite

1 tablete caldo de frango

1 cebola fatiada

Alho amassado

200g de queijo mussarela fatiado

1 vidro de palmito picado

Sal e pimenta

MODO DE PREPARO

– Aqueça bem uma frigideira e coloque o bacon para fritar. Quando o bacon começar a soltar a sua gordura, acrescente o frango temperado com sal e pimenta. Doure ambos. No final a crescente a cebola e o alho e refogue mais um pouco.

– Misture o amido com o leite e o caldo de frango e leve ao fogo, quando estiver cremoso acrescente o queijo ralado e o creme de leite. Despeje esse creme dentro do frango frito.

– Montagem: Em um refratário coloque metade do espaguete cozido e sobre ele metade do palmito. Agora despeje a metade do creme de frango. Coloque novamente: espaguete, palmito, creme de frango e finalize com o queijo provolone.

– Leve ao forno por aproximadamente 20 minutos. Sirva morno.