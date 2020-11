* Por: Jornal Montes Claros - 3 de novembro de 2020.

Coluna do Pe. Ezequiel Dal Pozzo – A gratidão transforma a vida!

Gratidão tem a ver com reflexão e pensamento. Quem pensa percebe que a vida tem muitas coisas boas. Posso ser agradecido por tantas realidades. Perceber pequenas coisas, um gesto de um amigo, um feliz encontro, uma palavra que toca e conforta o coração. Mas, o que ganho com a gratidão? Mesmo diante de coisas não tão boas, o que me traz a gratidão? Quando somos agradecidos vamos nos dando conta que não somos uma ilha. Somos um conjunto de relacionamento com muitas outras pessoas. Delas recebemos muitas coisas e também doamos daquilo que somos aos outros. Quando percebemos isso tomamos consciência de nós mesmos e percebemos que não podemos viver sozinhos.

É através das outras pessoas que nosso “eu” toma forma. Sem os outros não poderíamos viver. Ao reconhecermos o outro, também podemos reconhecer a Deus. Diante de Deus a melhor oração que pode existir é a gratidão. Reconhecer Nele o fundamento de tudo o que existe, do amor e do bem e a Ele dizer: “muito obrigado”. A pessoa ingrata fica diminuída. Ela não consegue perceber as possibilidades importantes que existem. Pessoas ingratas são desagradáveis. Melhor não ter nada para tratar com elas. Com elas nos sentimos mal. Parece que nada vai satisfazê-las, porque elas não são agradecidas por nada.

A gratidão, ao contrário, transforma a vida. A pessoa passa a perceber a vida com outros olhos. Em todas as situações enxerga motivos para agradecer. Claro, o que não se pode é exigir gratidão dos outros como um dever. Também não se pode agradecer as coisas ruins que existem no mundo. O que é ruim é ruim. Devemos combater o mal e não agradecer por ele. A gratidão não ignora o mal. Percebe o mal e o combate, mas não se fixa nele. Quem é grato vai alargando o campo de percepção para perceber o bem que há na vida. No bem, na beleza, no pôr do sol, no sorriso da criança, na mão estendida, vai encontrando motivos para viver e se alegrar.

Seja grato por acordar, por poder respirar ar puro, pela saúde, pela família e trabalho. Seja agradecido especialmente por poder reconhecer a presença de Deus e contar com seu amor.

Padre Ezequiel Dal Pozzo é sacerdote da Diocese de Caxias do Sul (RS). Cantor e compositor, lidera o Projeto Despertai para o Amor, de evangelização através da música e dos meios de comunicação. Já lançou 5 CDS e 1 DVD e roda o Brasil com shows musicais, palestras, missas e pregações. Apresenta diariamente a reflexão Despertai para o Amor em mais de 140 rádios de 19 Estados do Brasil e o programa semanal Despertai para o Amor na TV Evangelizar e na TV Nazaré. É editor da Revista Despertai para o amor de circulação trimestral e autor do livro“Beber na fonte do amor: como a misericórdia humaniza e traz verdadeira alegria”(Edições Loyola).