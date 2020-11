Já tem promoção Black Friday no ar! Passagens de ida e volta Montes Claros/SP por R$ 595 e Cabo Frio a R$ 677

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: da redação - 7 de novembro de 2020.

Já tem promoção Black Friday no ar! Passagens de ida e volta Montes Claros/SP por R$ 595 e Cabo Frio a R$ 677

As passagens de ida e volta para Vitória estão disponíveis para embarque no Norte de Minas por R$ 799,43, valor já com a taxas.

As companhias aéreas que operam no Norte de Minas anteciparam algumas das promoções que serão lançadas em 27 de novembro, data oficial da Black Friday 2020. São dezenas de opções de passagens aéreas baratas saindo de Montes Claros e de Belo Horizonte. A nossa equipe encontrou passagens de ida e volta de Montes Claros para São Paulo por apenas R$ 596,53. (Veja detalhes na imagem abaixo). Estamos dizendo por ser uma passagem de ida e volta, com taxas incluídas, para viagem em dezembro, período considerado alta temporada.

Tem ainda promoções para quem está no Norte de Minas e estava em busca de uma passagem promocional para um destino que tenha uma cachoeira ou uma praia para se refrescar. De Montes Claros para Cabo Frio as passagens de ida e volta podem ser compradas por R$ 677,39 para viagem em dezembro. As passagens de ida e volta para Vitória estão disponíveis para embarque no Norte de Minas por R$ 799,43.

Garanta aqui as passagens para São Paulo a partir de R$ 596 (ida e volta)

Voos ida e volta BH/São Paulo por apenas R$ 284

Nos voos sem escalas da Azul de Montes Claros para Belo Horizonte (Aeroporto de Confins) a nossa equipe encontrou passagens de ida e volta por R$ 324,53, Você pode aproveitar essa promoção para viajar para a Serra do Cipó, destino próximo a capital mineira com várias cachoeiras. Quem está em outras cidades também poderá viajar para o Norte de Minas pagando o mesmo valor. Basta pesquisar sua passagem no link abaixo.

Nos voos saindo de Belo Horizonte há várias opções de voos baratos. Da capital mineira para São Paulo a ida e a volta custam R$ 284 e para o Rio de Janeiro você viaja a partir do Aeroporto de Confins pagando R$ 420 9(ida e volta). Todas as passagens da lista abaixo são de ida e volta e há opções de datas para você viajar em novembro ou dezembro, exceto nos feriados deste período.

Passagens aéreas de ida e volta com taxas incluídas saindo de MONTES CLAROS

Passagens aéreas de ida e volta com taxas incluídas saindo de BELO HORIZONTE

Comprou as passagens: Faça aqui a reserva do hotel com descontos especiais