* Por: Jornal Montes Claros - 13 de novembro de 2020.

Montes Claros – Plantão POLICIAL 13/11/2020

MONTES CLAROS – A Polícia Militar, ontem, 12, por volta das 22h04min, durante Operação Policial na rua B, bairro Santos Dumont, nesta cidade, visualizou alguns indivíduos em atitudes suspeitas; ao perceberem a presença policial e que seriam abordados evadiram, sendo observado pelos policiais militares quando um deles adentrou em uma residência, tendo o seu proprietário alegado que não o conhecia e que ele teria invadido sua residência após haver evadido da guarnição policial; o indivíduo foi localizado, em uma cama deitado e embrulhado, abordado e identificado como sendo um menor infrator de 13 anos; ao ser questionado tentou evadir pela janela, contudo foi contido; durante as buscas no quintal da residência localizaram 26 (vinte e seis) buchas de substância semelhante a maconha. O menor infrator foi apreendido e conduzido a DP, com o material apreendido. Os demais envolvidos não foram localizados.