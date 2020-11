Montes Claros – Black Week do Montes Claros Shopping começa nesta segunda

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 21 de novembro de 2020.

Montes Claros – O Montes Claros Shopping se prepara para a Black Week – principal semana de ofertas do ano com a campanha “7 Dias de descontos – Todo dia é um sextou”.

Apontada como uma das melhores oportunidades para o consumidor adquirir um produto de desejo por valores muito mais acessíveis, em 2020, a Black Friday oferece aos consumidores, entre os dias 23 e 29 de novembro, descontos que podem chegar a 70% em segmentos como vestuário, eletrônicos e eletrodomésticos.

Disponíveis nas lojas físicas e também no ambiente digital, as promoções abrem a temporada de compras para o Natal.

Em seu site, o Montes Claros Shopping aproxima o consumidor dos seus lojistas, com um caminho muito simples para direcioná-los às lojas, através dos contatos de whatsapp, inclusive com a retirada no formato drive thru. No site, o cliente também pode conferir o catálogo de produtos das várias lojas participantes.

“O que buscamos para a data, que está consolidada no calendário do varejo, é oferecer formatos cada vez mais inovadores e interativos para os empreendimentos, sempre com foco em elevar o padrão da experiência do consumidor”, destaca Ana Paula Niemeyer, responsável pelo marketing da Aliansce Sonae.

O Montes Claros Shopping continua seguindo rigorosamente medidas preventivas e cuidados com a saúde e higiene de clientes e colaboradores, baseados nas recomendações de autoridades competentes e com o objetivo de manter o bem-estar de colaboradores, lojistas e clientes até que tudo volte à normalidade.

Confira os horários especiais durante a Black Week

23/11 a 26/11

Lojas e alimentação

Grupo de risco: 10h às 11h

Público geral: 11h às 22h

27/11 (sexta) e 28/11(sábado)

Lojas e alimentação

Grupo de risco: 08h às 09h

Público geral: 09h às 23h.

29/11 (domingo)

Lojas e alimentação

Grupo de risco: 11h às 12h

Público geral: 12h às 20h